Airtel 5G Plus: देश के 22 सर्किल में पहुंचा एयरटेल का 5जी नेटवर्क, इन सस्ते प्लान में मिलता है अनलिमिटेड डाटा

Airtel 5G Plus की सर्विस अब देश के 5,000 शहरों में उपलब्ध है। कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में भी सितंबर के अंत तक Airtel 5G Plus सर्विस उपलब्ध हो जाएगी। वैसे तो आपको पता ही है कि एयरटेल अपने ग्राहकों को फ्री में अनलिमिटेड 5G डाटा दे रहा है, लेकिन इसके लिए कंपनी की कुछ शर्तें भी हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको Airtel 5G Plus के उन प्लान के बारे में बारे में बताएंगे जिनमें आपको अनलिमिटेड 5जी डाटा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।