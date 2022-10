{"_id":"63466098f00ed4480a3d6e91","slug":"airtel-5g-plus-launched-in-delhi-mumbai-chennai-bengaluru-hyderabad-siliguri-nagpur-varanasi-know-5g-plans","type":"story","status":"publish","title_hn":"Airtel 5G Plus इन आठ शहरों में हुआ लॉन्च, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

यदि आप भी शानदार स्पीड वाले Airtel 5G Plus का अनुभव करने के लिए तैयार हैं तो आपको बता दें कि वे सभी ग्राहक जो इन आठ शहरों में रहते हैं, यदि उनके स्मार्टफोन 5G के लिए तैयार हैं तो 5G नेटवर्क को सक्षम करने के लिए अपने मौजूदा 4G सिम का उपयोग कर सकते हैं। आपके शहर या राज्य में Airtel 5G Plus की सेवा बहाल है या नहीं और आपके स्मार्टफोन पर 5G है या नहीं, इसकी जानकारी Airtel Thanks App के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। Airtel 5G Plus के साथ ग्राहकों के लिए नवीनतम अनुभवों की कोई सीमा नहीं है।

अपने भारतीय ग्राहकों को सर्वोत्तम 5G अनुभव प्रदान करने के लिए, टेलीकॉम ब्रांड ने एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक को चुना है, जिसका दुनिया में सबसे विकसित ईकोसिस्टम है और सबसे बड़े पैमाने पर व्यापक स्वीकृति भी है। Airtel 5G Plus के लॉन्च के मौके पर भारती Airtel के प्रबंध निदेशक और सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा, "Airtel पिछले 27 वर्षों से भारत की दूरसंचार क्रांति में सबसे आगे रहा है। आज हमारी यात्रा में यह एक और कदम है। हम अपने ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा अनुभव देने के लिए बेहतरीन नेटवर्क का निर्माण करते हैं। हमारे लिए, हमारे ग्राहक हमारे हर काम के मूल में हैं। इसलिए हमारा समाधान किसी भी 5G हैंडसेट और मौजूदा सिम पर काम करेगा जो ग्राहकों के पास है। Airtel 5G Plus आने वाले वर्षों में लोगों के संवाद करने, रहने, काम करने, जुड़ने और खेलने के तरीके को फिर से परिभाषित करेगा।"

Airtel 5G Plus के आने से ग्राहकों का उत्साह बढ़ गया है। साथ ही, अब वे 5G नेटवर्क पर तकरीबन 30 गुना ज्यादा तेजी से इंटरनेट सेवा का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि आपको Airtel 5G Plus का लाभ उठाने के लिए अपना सिम भी नहीं बदलना पड़ेगा। आप किसी भी 5G डिवाइस में अपने Airtel 4G के सिम में ही 5G की सेवा पा सकते हैं। 5G आने से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी। अब लोग 5G की तेज इंटरनेट स्पीड पर समय की बचत करते हुए अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे- वे अपने ऑफिस के काम से लेकर ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, हाई स्पीड डाउनलोडिंग आदि कर सकेंगे।

भारत में Airtel 5G Plus की सेवा बीते गुरुवार से शुरू हो गई है और देश में 5G स्पीड की सेवा देने के लिए Airtel बिल्कुल तैयार है। शुरुआती दौर में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी के उपभोक्ता Airtel 5G Plus का लाभ ले सकेंगे। इन आठ शहरों में 5G सक्षम स्मार्टफोन वाले मौजूदा Airtel ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मौजूदा डाटा प्लान्स पर ही Airtel 5G Plus का अनुभव कर सकेंगे। शेष अर्बन भारत को 2023 के अंत तक यह सेवा मिलने की उम्मीद है, जिससे यह 5G रोल-आउट भारत का सबसे तेज रोल-आउट में से एक बन जाएगा।

जानें क्या हैं Airtel 5G Plus के फायदे?

Airtel 5G Plus दे रहा है और भी बहुत कुछ

5G इनोवेशन में Airtel रहा सबसे आगे

Airtel सबसे पहले भारत में 5G लाने में सक्षम इसीलिए है क्यूंकि बीते वर्षों में 5G इनोवेशन के क्षेत्र में Airtel सबसे आगे रहा है। उसने देश के कई हिस्सों में Airtel 5G का परीक्षण करने में सफलता हासिल की है। 5G इनोवेशन के दृष्टिकोण से Airtel ने देश में इन कार्यों को सफलतापूर्वक किया।

हैदराबाद में भारत के पहले लाइव 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया

भारत का पहला 5G संचालित होलोग्राम तैयार किया, जिसके द्वारा महान क्रिकेटर कपिल देव ने होलोग्राम द्वारा लोगों से बातचीत की। यह होलोग्राम Airtel ने दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए एक परीक्षण नेटवर्क पर टेस्ट किया। यही नहीं, Airtel ने 1983 की कपिल देव की विश्व कप की 175 नॉट आउट की पारी का रिक्रिएशन भी किया, जिसका अनुभव लोगों ने अपने 5G स्मार्टफोन पर किया।

भारत की पहली 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस का संचालन अपोलो अस्पताल के साथ साझेदारी में किया।

Airtel ने ही पहली बार Bosch से मिलकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में काम करने वाला भारत का पहला निजी 5G नेटवर्क लॉन्च किया।

क्या आप Airtel 5G Plus सेवा का अनुभव करने के लिए तैयार हैं?

