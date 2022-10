{"_id":"6343dc5e58f91c1af64ce06f","slug":"airtel-5g-plus-connectivity-on-all-oppo-5g-devices-oppo-said","type":"story","status":"publish","title_hn":"ओप्पो के सभी 5G डिवाइस में चलेगा Airtel 5G Plus, दोनों कंपनियों के बीच हुई साझेदारी","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी Airtel ने अपनी 5G सर्विस की लॉन्चिंग एक अक्तूबर को ही कर दी थी। अब कंपनी ने अपनी 5जी सर्विस को नए नाम Airtel 5G Plus से लॉन्च किया है। Airtel 5G Plus को 6 अक्तूबर से देश के आठ शहरों में लाइव कर दिया गया है जिनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी शामिल हैं। Airtel 5G Plus को लेकर अब ओप्पो इंडिया ने भी बड़ी घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि ओप्पो के सभी 5G डिवाइस में एयरटेल की 5G सर्विस सपोर्ट करेगी। यानी यदि आपके पास ओप्पो के 5जी डिवाइस हैं तो आप Airtel 5G Plus का यूज कर सकेंगे। दरअसल, यूजर्स को बेहतर 5जी एक्सपीरियंस देने के लिए एयरटेल और ओप्पो के बीच साझेदारी हुई है।



ओप्पो इंडिया ने एयरटेल के साथ साझेदारी करते हुए कहा कि ग्राहक सीमलेस वीडियो कॉलिंग, क्लाउड पर लैग फ्री गेमिंग और सभी कैटेगरी में इसके सभी 5जी मॉडल पर हाई स्पीड डाटा अपलोड और डाउनलोड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अल्ट्राफास्ट एयरटेल 5जी कनेक्टिविटी का आनंद लेने के लिए ग्राहकों को केवल अपने डिवाइस की नेटवर्क सेटिंग्स में जाना होगा और अपने पसंदीदा नेटवर्क को एयरटेल 5जी में बदलना होगा।



ओप्पो इंडिया के आरएंडडी हेड तसलीम आरिफ ने कहा कि ओप्पो को डेवलप टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित किया गया है जो यूजर्स के लिए जीवन की क्वॉलिटी को बढ़ाता है, जैसा कि हमारे ब्रांड का प्रस्ताव है - इंस्पिरेशन अहेड। इसका एक शानदार उदाहरण 5G है। हमने भारत में इसे आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी इको-सिस्टम के नवाचार और सहयोग में भाग लिया है। हमारी टीम ने सभी के लिए 5G मुहैया कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है।



तसलीम आरिफ ने कहा कि हम एयरटेल को इस यात्रा का हिस्सा बनने और ओप्पो यूजर्स को 5G अनुभव प्रदान करने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। भविष्य में भले ही 5G विकसित हो हम 5G में अगृणी रहने के लिए अपनी ऊर्जा को इनोवेशन पर केंद्रित रखेंगे।



Airtel के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन डायरेक्टर शाश्वत शर्मा ने इस कोलैबोरेशन पर जानकारी देते हुए कहा कि ओप्पो लंबे समय से एयरटेल का साझेदार रहा है और हम अपनी 5जी यात्रा में उनके साथ फिर से सहयोग करने को लेकर रोमांचित हैं। एयरटेल 5जी प्लस पहले से ही 8 शहरों में उपलब्ध है और हम जल्द ही देश भर में अपनी सेवाओं को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।