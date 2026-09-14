एयरटेल प्रीपेड: हर दिन 11 रुपये का खर्च, 365 दिनों तक रोज मिलेगा 2.5GB डेटा, जानें इस खास प्लान की पूरी डिटेल

एयरटेल ने अपने ₹3,999 वाले सालाना प्रीपेड प्लान में एक बड़ा फायदा जोड़ दिया है। अब ग्राहकों को रोज 2.5GB डेटा के अलावा 150GB अतिरिक्त बल्क डेटा मिलेगा। इसके साथ अनलिमिटेड 5जी, कॉलिंग और कई दूसरे फायदे भी मिल रहे हैं।

Airtel Yearly Data Plan: अगर आप हर कुछ हफ्ते में रिचार्ज कराने की झंझट से बचना चाहते हैं, तो एयरटेल का सालाना प्लान आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने ₹3,999 वाले प्रीपेड प्लान के साथ 150GB अतिरिक्त डेटा देना शुरू किया है। खास बात यह है कि यह डेटा रोज मिलने वाले डेटा के ऊपर मिलेगा और ऑफर फिलहाल सीमित समय के लिए है।

हर दिन 2.5 जीबी डेटा के साथ बोनस डेटा

₹3,999 वाले इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन है। इसमें हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस मिलते हैं।

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इसके अलावा ग्राहकों को 150GB बल्क डेटा अलग से दिया जा रहा है। यानी यह डेटा रोज मिलने वाले 2.5GB के अलावा है। जरूरत पड़ने पर ग्राहक इस अतिरिक्त डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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5G यूजर्स को भी मिलेगा फायदा

एयरटेल के 5जी नेटवर्क वाले इलाकों में पात्र ग्राहक अनलिमिटेड 5जी डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुविधा प्लान की सामान्य डेटा सीमा से अलग है और 5जी नेटवर्क वाले क्षेत्र में ही काम करेगी। हालांकि, कंपनी की व्यावसायिक उपयोग वाली शर्तें लागू हैं।

मिलेंगे कुछ दूसरे फायदे भी

इस प्लान के साथ 12 महीने का एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम भी दिया जा रहा है। इसके अलावा एयरटेल सेफ की सुविधा मिलती है, जिसमें स्पैम कॉल की जानकारी, धोखाधड़ी वाले लिंक से सुरक्षा और ओटीपी आधारित बैंकिंग फ्रॉड से बचाव शामिल है। फ्री हैलोट्यून का फायदा भी मिलता है।

साल भर का खर्च कितना?

₹3,999 को 365 दिनों में बांटें तो रोज का खर्च करीब ₹10.96 बैठता है। यानी करीब 11 रुपये प्रतिदिन में ग्राहकों को रोज 2.5GB डेटा, कॉलिंग, एसएमएस और फिलहाल अतिरिक्त 150GB डेटा मिल रहा है।

जियो के प्लान से कितना अलग?

जियो भी अपने ₹3,599 वाले सालाना प्लान में 120GB बोनस डेटा दे रहा है। ऐसे में एयरटेल का नया ऑफर सीधे तौर पर ज्यादा अतिरिक्त डेटा देने वाला विकल्प बन जाता है। हालांकि दोनों प्लान के बाकी फायदे अलग हैं।

ध्यान रखें कि 150GB अतिरिक्त डेटा सीमित समय का ऑफर है। इसलिए रिचार्ज करने से पहले एयरटेल ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर अपने नंबर के लिए लागू फायदे जरूर जांच लें।