रोबोट्स नहीं लेंगे आपकी जगह: भारत सरकार पहचान रही एआई-सुरक्षित करियर, किन क्षेत्रों पर रहेगा फोकस?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 24 Oct 2026 01:20 PM IST

सार टेक्नोलॉजी एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच भारत उन प्रोफेशन और हुनर की पहचान करने में जुटा है, जिनकी अहमियत आने वाले समय में बनी रहेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, सरकार ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सोच रही है, जहां इंसानी रचनात्मकता और पारंपरिक कौशल की खास जिम्मेदारी है। आइए जानते हैं सरकार का क्या प्लान है।

पीयूष गोयल - फोटो : amarujala.com

एआई के बढ़ते इस्तेमाल के बीच यह सवाल गहराता जा रहा है कि आने वाले समय में किन क्षेत्रों में इंसानों की जरूरत होगी। क्या एआई की वजह से सभी नौकरियां खतरे में हैं? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ऐसे पेशों की पहचान कर रही है, जहां एआई काम की रफ्तार तो बढ़ा सकता है, लेकिन इंसानों की जगह लेना जरूरी नहीं होगा। भारत इस दिशा में हस्तशिल्प, हथकरघा, पाक कला और पर्यटन जैसे क्षेत्रों की संभावनाओं पर ध्यान दे रहा है। इसके साथ ही सरकार विदेशों में काम कर रहे भारतीय शोधकर्ताओं, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को देश लौटकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के तरीके भी तलाश रही है।

एआई के दौर में किन पेशों पर रहेगा भारत का फोकस?

जर्मनी में भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शोधकर्ताओं और छात्रों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय से ऐसे पेशों की पहचान करने को कहा है, जो तेजी से बदलती तकनीक के बीच भी स्थिर बने रह सकते हैं।