{"_id":"6285b1a788522a7bfd10d902","slug":"5g-service-in-india-will-start-from-september-october-1-5-lakh-jobs-will-be-available-ashwini-vaishnaw-said-spectrum-auction-in-june-july","type":"story","status":"publish","title_hn":"5G Service In India : 5जी सेवा सितंबर से शुरू होगी, 1.5 लाख रोजगार मिलेंगे, वैष्णव बोले- स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 19 May 2022 08:25 AM IST