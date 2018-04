अगर आप भी एक WhatsApp यूजर हैं और आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के लोग अब व्हाट्सऐप यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह नियम केवल यूरोप के लिए है ना कि पूरी दुनिया के यूजर्स के लिए है।

दरअसल 25 मई को यूरोप में डाटा प्राइवेसी को लेकर नया निमय लागू होने जा रहा है जिसके मद्देनजर व्हाट्सऐप ने यह फैसला लिया है। बता दें कि अभी तक व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने की उम्र 13 साल है। व्हाट्सऐप ने इसकी जानकारी अपने ब्लॉग पोस्ट में दी है।

Age. If you live in a country in the European Region, you must be at least 16 years old to use our Services.... If you live in any other country except those in the European Region, you must be at least 13 years old to use ...