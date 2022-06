ट्विटर का एक्शन: राणा अय्यूब के अकाउंट पर ट्विटर ने लगाई रोक, IT एक्ट के तहत हुई कार्रवाई

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने पत्रकार राणा अय्यूब के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगा दी थी। ट्विटर ने यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत की। राणा अय्यूब ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है, हालांकि अब उनके अकाउंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है।

Hello @Twitter ,what exactly is this ? pic.twitter.com/26rRzp0eYu