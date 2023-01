Twitter: ट्विटर पर नहीं दिखेंगे विज्ञापन, कंपनी ला रही नया सब्सक्रिप्शन मॉडल, जानें एलन मस्क का प्लान

मस्क ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, "ट्विटर पर विज्ञापन बहुत बार-बार आते हैं और बहुत बड़े होते हैं। आने वाले हफ्तों में दोनों को कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। साथ ही हम अधिक कीमत वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल ला रहे हैं, जिससे कोई भी विज्ञापन नहीं आएगा।" हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि विज्ञापन को कम करने के लिए क्या किया जाएगा या नए सब्सक्रिप्शन मॉडल की कीमत कैसे तय की जाएगी।

