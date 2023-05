एलन मस्क का एलान, अब ट्विटर वीडियो पर भी मिलेगा पिक्चर-इन-पिक्चर मोड

एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर पर 2 घंटे तक के वीडियो को अपलोड और शेयर करने का फीचर जारी किया है, हालांकि यह फीचर केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स के लिए है यानी यदि आप पैसे देकर ब्लू टिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आप 2 घंटे तक के वीडियो को अपलोड कर सकेंगे।

Coming next week, along with pic in pic, so you can watch while scrolling