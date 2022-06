नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा Twitter, कर सकेंगे 2500 शब्दों में ट्वीट

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter अब माइक्रो नहीं रहा है। ट्विटर धीरे-धीरे ट्वीट करने की शब्द सीमा को बढ़ा रहा है। शुरुआत में ट्विटर के शब्दों की सीमा 140 थी जिसे बाद में 280 किया गया और अब कंपनी 2500 शब्दों की टेस्टिंग कर रही है। इस नए फीचर की जानकारी एक ट्वीट से मिली है, हालांकि ट्विटर ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। कायदे से देखा जाए तो ट्विटर अब माइक्रो से पुल ब्लॉगिंग साइट में बदल रहा है।

✨ Introducing: Notes ✨



We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX