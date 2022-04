Twitter को खरीदने के बाद एलन मस्क ने दिया पहला सुझाव, कहा- डायरेक्ट मैसेज में जुड़ना चाहिए यह फीचर

ट्विटर की अरबपति एलन मस्क की दीवानगी जगजाहिर है। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने क एलान भी किया है। ट्विटर के काम करने के तरीके और उसके फीचर्स को लेकर मस्क को हमेशा से शिकायत रही है। अब जब ट्विटर एलन मस्क का हो चुका है तब उन्होंने पहली बार फीचर्स को लेकर कोई सुझाव दिया है। एलन मस्क ने ट्वीट करके कहा है कि Twitter का डायरेक्ट मैसेजिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होना चाहिए ताकि कोई आपके मैसेज पर नजर ना रखे या कोई हैक ना कर सके।

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages