टेक्निकल गुरुजी ने 16 फोन से एक साथ डिलीट किया TikTok, वायरल हुआ वीडियो

Safai acche se karna dosto, tutorial video toh din mein aa hi gaya tha...Love you all 🙏#technicalguruji — Gaurav Chaudhary (@TechnicalGuruji) May 15, 2020

YouTube removed Carey's video



Technical Guru ji, uninstalling TikTok : pic.twitter.com/CQ6x8ISDRM — Mubin Mamdani (@mamdani_mubin) May 16, 2020

टेक्निकल गुरुजी ने शुक्रवार को अपने यूट्यूब चैनल पर Cleaning My Phones नाम से 2.50 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे 16 फोन से एक साथ टिकटॉक एप को डिलीट कर रहे हैं। एप डिलीट करने से पहले टेक्निकल गुरुजी हाथ में सैनिटाइजर भी लगा रहे हैं। 24 घंटे से भी कम समय में इस वीडियो को 5,323,317 बार देखा गया है और इस पर 143,459 कॉमेंट आए हैं। टेक्निकल गुरुजी ने एक ट्वीट भी किया और कहा, 'Safai acche se karna dosto, tutorial video toh din mein aa hi gaya tha...Love you all 🙏#technicalguruji'इस वीडियो और ट्वीट के बाद #technicalguruji ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और देखते-देखते टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गया। कई तरह के मीम्स भी शेयर हुए। इससे पहले कैरी मिनाती का वीडियो डिलीट होने के बाद ट्विटर पर #JusticeForCarry पर ट्रेंड करने लगा। कैरी मिनती के फैन्स ने वीडियो डिलीट करने के लिए यूट्यूब की आलोचना की।