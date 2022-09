{"_id":"6319a11b97930f660157b3aa","slug":"steve-jobs-daughter-eve-mocks-apple-with-a-hilarious-meme-on-instagram-after-iphone-14-launched","type":"story","status":"publish","title_hn":"iPhone 14 series का स्टीव जॉब्स की बेटी ने उड़ाया मजाक, इंस्टा पर शेयर किया मीम्स","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

Apple ने अपने Far Out इवेंट में बुधवार को iPhone 14 series लॉन्च की है जिसके तहत iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा इस इवेंट में नए AirPods और स्मार्टवॉच भी लॉन्च हुई है। iPhone 14 सीरीज में नए प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और डायनेमिक आईलैंड नॉच के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है। iPhone 14 series की लॉन्चिंग को लेकर Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बेटी इव जॉब्स (Eve Jobs) ने मजाक बनाया है। इव जॉब्स ने इंस्टाग्राम पर एक मीम्स भी शेयर किया है। मीम्स में देखा जा सकता है कि एक शख्स ठीक उसी तरह का नया शर्ट खरीद रहा है जैसे उसने पहले से पहन रखा है। मीम्स में कैप्शन है, 'iPhone 13 से iPhone 14 पर अपग्रेड करता हुआ मैं"। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 13 और iPhone 14 की डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। iPhone 14 की लॉन्चिंग को लेकर इनफिनिक्स ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, 'Kyun ji, dekh liya kal event? Ab chalo zameen pe aa jao aur chup chap Infinix ka smartphone lelo! 😘 #AppleEvent'। iPhone 14 को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मीम्स बनाए हैं।

विस्तार

Apple ने अपने Far Out इवेंट में बुधवार को iPhone 14 series लॉन्च की है जिसके तहत iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा इस इवेंट में नए AirPods और स्मार्टवॉच भी लॉन्च हुई है। iPhone 14 सीरीज में नए प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और डायनेमिक आईलैंड नॉच के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Kyun ji, dekh liya kal event? Ab chalo zameen pe aa jao aur chup chap Infinix ka smartphone lelo! 😘#AppleEvent — Infinix India (@InfinixIndia) September 8, 2022

iPhone 14 series की लॉन्चिंग को लेकर Apple के फाउंडर स्टीव जॉब्स के बेटी इव जॉब्स (Eve Jobs) ने मजाक बनाया है। इव जॉब्स ने इंस्टाग्राम पर एक मीम्स भी शेयर किया है। मीम्स में देखा जा सकता है कि एक शख्स ठीक उसी तरह का नया शर्ट खरीद रहा है जैसे उसने पहले से पहन रखा है। मीम्स में कैप्शन है, 'iPhone 13 से iPhone 14 पर अपग्रेड करता हुआ मैं"। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि iPhone 13 और iPhone 14 की डिजाइन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।iPhone 14 की लॉन्चिंग को लेकर इनफिनिक्स ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, 'Kyun ji, dekh liya kal event? Ab chalo zameen pe aa jao aur chup chap Infinix ka smartphone lelo! 😘 #AppleEvent'। iPhone 14 को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी मीम्स बनाए हैं।

Apple iphone 14 सीरीज की शुरुआती कीमत 79,990 रुपये रखी गई है। आपको याद दिला दें कि iPhone 13 सीरीज को भी इसी कीमत पर लॉन्च किया गया था। iPhone 13 की शुरुआती कीमत अब 69,990 रुपये हो गई है जो कि 128 जीबी वेरियंट की है यानी इसमें 10 हजार रुपये की कमी हुई है।