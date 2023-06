Twitter Download Button: ट्विटर पर आया कमाल का फीचर, अब एक क्लिक में वीडियो कर सकेंगे डाउनलोड

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने वीडियो डाउनलोड करने की सुविधा को जारी कर दिया है। इस सुविधा के तहत नए डाउनलोड वीडियो ऑप्शन को जोड़ा गया है। यानी ट्विटर यूजर्स बिना किसी थर्ड पार्टी एप और साइट की मदद से सीधे प्लेटफॉर्म पर ही वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि, इस फीचर को फिलहाल बीटा टेस्टर्स के लिए जारी किया गया है।



एप रिसर्चर और ट्विटर यूजर Nima Owji ने इस फीचर की जानकारी देते हुए स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। यूजर का कहना है कि ट्विटर वीडियो डाउनलोड बटन पर काम कर रहा है! और क्रिएटर्स इसे इनेबल/डिसेबल भी कर सकेंगे। दावा है कि इस फीचर को जल्दी ही रोल आउट किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में ट्विटर ने नया वीडियो एप लॉन्च करने की घोषणा की है।

BREAKING: #Twitter is working on the "Download video" button!



Note: Creators will be able to enable/disable this. pic.twitter.com/Sn5ROFK1LS