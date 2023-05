Karnataka Election: "वो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, दक्षिण भारत BJP मुक्त हो गया", पढ़ें सोशल मीडिया रिएक्शन

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है। छह महीने के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई। वहीं, देशभर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। एक के बाद एक लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव किसी तोहफे से कम नहीं है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की काफी चर्चा हुई और अब बीजेपी की हार के बाद बजरंग बली एक बार फिर से चर्चा में हैं। कर्नाटक चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर किसने क्या कहा है। आइए उस पर एक नजर डालते हैं...

This is truly the victory of the People of Karnataka.



They have voted for their progressive future, their welfare & social justice.



With folded hands, we thank them for putting their trust in us.



Congress party shall implement the 5 guarantees.



Jai Karnataka! Jai Hind!