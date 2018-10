विज्ञापन

Moral policing.

अब रिलायंस तय करेगा कि किसको क्या देखना है!?

ये आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन है। — AJAY SHARMA (@ajaynonujpr) October 26, 2018

Bc ashleel kya hota hai...isse jyada to hmare desh ke log ashleel hai...jansankhya aise hi thodi naa bdd rhi hai.... — anirudh (@Anirudh_anni7) October 27, 2018

अपने पैरों मै कुल्हाड़ी मार दी है — एक आम नागरिक (@WaleNagpur) October 27, 2018

Good Decision..... My Computer's Is Already Full Wid Such Videos, 😂https://t.co/jCUoq09Mrk — Moon!🇮🇳 (@Mr_Moon90) October 26, 2018

Ab Papa bete ko birthday gift Jio sim hi denge😄 — Shahansa Jalaluddin Arshad (@ShahansaA) October 26, 2018

Porn ban in India?



No problem, I have 7 Seasons of Game Of Thrones downloaded in my PC 😍#PornBan — Sayan Bagchi (@HeyAmSayan) October 24, 2018

Before it was

Jiyo aur jeene do .



Now it is

Jio, hme jeene do .#pornban — Jatin shrivastava🇮🇳 (@lane_boy_____) October 25, 2018

रिलायंस जियो ने कोर्ट के आदेश के बाद अपने नेटवर्क पर पॉर्न और अश्लील वीडियो वाली वेबसाइट्स को बंद कर दिया है। जियो यूजर्स अब अपने फोन में अश्लील वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जियो ने पॉर्न वेबसाइट्स पर इसलिए बैन लगाई है क्योंकि लोग फ्री डाटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, हालांकि जियो ने अभी तक आधिकारिक तौर अपने नेटवर्क पर पॉर्न साइट के बैन करने की पुष्टि नहीं की है। वहीं जियो नेटवर्क पर पॉर्न बैन होने के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की लड़ाई चल रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह से कैप्शन वाले फोटो शेयर हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जियो ने शानदार फैसला लिया है, वहीं कई लोग इस फैसले के मजे ले रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर।बता दें कि ऐसा ही आदेश साल 2015 में जारी हुआ था जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ने डॉट को 857 पॉर्न वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था।