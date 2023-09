नया फीचर: बना सकेंगे 10 मिनट का Reels, जल्द जारी होगा नया अपडेट

मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram एक और नए फीचर पर काम कर रहा है। इस नए फीचर के आने के बाद Instagram पर 10 मिनट तक के रील पोस्ट किए जा सकेंगे। फिलहाल इंस्टाग्राम रील की साइज 1 मिनट की है। मेटा का कहना है कि नए अपडेट से उन्हें काफी फायदा होगा जो कि एजुकेशन, मेकअप और रेसिपी आदि से संबंधित वीडियो तैयार करते हैं।

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM