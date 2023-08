Elon Musk: मार्क जकरबर्ग के साथ अपनी लड़ाई को एक्स पर लाइव-स्ट्रीम करेंगे एलन मस्क, अरबपति ने की घोषणा

एक्स कॉर्प के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने मार्क जकरबर्ग के साथ लड़ाई को लेकर बड़ी घोषणा की है। मस्क ने कहा कि मेटा के सीईओ जकरबर्ग के साथ उनकी लड़ाई को एक्स पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। बता दें कि मेटा ने ट्विटर की टक्कर में अपने नए माइक्रोब्लॉगिंग एप Threads को पेश किया था, जिसके बाद दोनों टेक दिग्गज के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि एलन मस्क ने जकरबर्ग को केज फाइट के लिए चुनौती दी थी, जिसे मेटा सीईओ ने स्वीकार भी किया था।

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.