हेट स्पीच विवाद: एलन मस्क ने दी मुकदमे की धमकी, कहा- जल्द ही होगा पूरा हिसाब

X के मालिक एलन मस्क ने उन लोगों के खिलाफ एक नए मुकदमे की धमकी दी, जो मुक्त भाषण पर अंकुश लगाने के दावों से संबंधित हैं। एलन मस्क ने यह धमकी उस पोस्ट पर दी है जिसमें दावा किया गया था कि गैर-सरकारी संगठन बिना योग्यता के नफरत भरे भाषण की अधिक शिकायतें उठा रहे हैं।

Exactly.



X will be filing legal action to stop this. Can’t wait for discovery to start! https://t.co/ROxXEuO8it