Tesla की फैक्टरी में अपने भारतीय सोशल मीडिया फ्रेंड से मिले एलन मस्क, देखें तस्वीरें

बिलेनियर और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने हाल ही में अपने प्लांट में 23 साल के भारतीय दोस्त प्रणय पटोले से मुलाकात की है। प्रणय पटोले ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी और एलन मस्क की मुलाकात टेस्ला की टेक्सास वाले प्लांट में हुई है।

It was so great meeting you @elonmusk at the Gigafactory Texas. Never seen such a humble and down-to-earth person. You're an inspiration to the millions 💕 pic.twitter.com/TDthgWlOEV