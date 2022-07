{"_id":"62ce5aba4fd89c61c968b125","slug":"dearnothing-trending-on-twitter-after-nothing-phone-1-launched-why-nothings-south-indian-fanbase-is-unhappy","type":"story","status":"publish","title_hn":"लॉन्चिंग के साथ ही विवाद शुरू: क्या Nothing ने सच में कहा- दक्षिण भारतीयों के लिए नहीं है यह फोन","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की नई कंपनी नथिंग ने अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone 1 लॉन्च किया है। Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग के साथ ही बवाल शुरू हो गया है। ट्विटर पर #DearNothing ट्रेंड करने लगा है। इस वक्त यह हैशटैग दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में है। दरअसल #DearNothing के जरिए नथिंग का विरोध हो रहा है और यह पूरी तरह से फोन की बिक्री से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में.... #DearNothing आखिर हुआ क्या है? Prasadtechintelugu नाम के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के सामने आने के बाद #DearNothing ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। चैनल के एक वीडियो में Nothing Phone 1 का अनबॉक्सिंग दिखाया गया है जिसमें खाली बॉक्स के साथ एक लेटर है। यह पूरा वीडियो ही फर्जी है और बॉक्स में पड़ा लेटर भी फर्जी है जिसे पर लिखा है, “Hi Prasad, this device is not for South Indian people. Thank you,”। हाय प्रसाद, यह उपकरण दक्षिण भारतीय लोगों के लिए नहीं है। थैंक्यू.. आखिर मामला क्या है? दरअसल इस चैनल ने कंपनी पर ताना मारते हुए अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है। यूट्यूबर का कहना है कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के मीडिया हाउस और यूट्यूबर को Nothing Phone 1 रिव्यू के लिए भेजा गया है। सीधे शब्दों में यह पूरा मामला रिव्यू यूनिट नहीं मिलने से जुड़ा है। कई यूजर्स को यह भी लग रहा है कि कंपनी ने वास्तव में ऐसा लिखा है कि Nothing Phone 1 दक्षिण भारतीयों के लिए नहीं है। कई यूजर्स ने यूट्यूबर से कहा है कि रिव्यू यूनिट ना मिलने की वजह से किसी कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहिए।

विस्तार

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की नई कंपनी नथिंग ने अपना पहला स्मार्टफोन Nothing Phone 1 लॉन्च किया है। Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग के साथ ही बवाल शुरू हो गया है। ट्विटर पर #DearNothing ट्रेंड करने लगा है। इस वक्त यह हैशटैग दूसरे नंबर पर ट्रेंडिंग में है। दरअसल #DearNothing के जरिए नथिंग का विरोध हो रहा है और यह पूरी तरह से फोन की बिक्री से जुड़ा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में....

The one who started himself posted it was fake. Looks like Just because he didn't get phone and to satisfy his ego, creating regional barriers and few people blindly tweeting this like sheeps. @nothing #Nothingphone1@iamprasadtech #DearNothing #BoycottNothing pic.twitter.com/ChfVrUSXiL — sri ram charan (@sriramcharan19) July 13, 2022

Prasadtechintelugu नाम के यूट्यूब चैनल के एक वीडियो के सामने आने के बाद #DearNothing ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। चैनल के एक वीडियो में Nothing Phone 1 का अनबॉक्सिंग दिखाया गया है जिसमें खाली बॉक्स के साथ एक लेटर है। यह पूरा वीडियो ही फर्जी है और बॉक्स में पड़ा लेटर भी फर्जी है जिसे पर लिखा है, “Hi Prasad, this device is not for South Indian people. Thank you,”। हाय प्रसाद, यह उपकरण दक्षिण भारतीय लोगों के लिए नहीं है। थैंक्यू..दरअसल इस चैनल ने कंपनी पर ताना मारते हुए अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है। यूट्यूबर का कहना है कि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी के मीडिया हाउस और यूट्यूबर को Nothing Phone 1 रिव्यू के लिए भेजा गया है। सीधे शब्दों में यह पूरा मामला रिव्यू यूनिट नहीं मिलने से जुड़ा है। कई यूजर्स को यह भी लग रहा है कि कंपनी ने वास्तव में ऐसा लिखा है कि Nothing Phone 1 दक्षिण भारतीयों के लिए नहीं है। कई यूजर्स ने यूट्यूबर से कहा है कि रिव्यू यूनिट ना मिलने की वजह से किसी कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहिए।