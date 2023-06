हैकर्स ने OpenAI के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर को बनाया शिकार, फर्जी क्रिप्टो को लेकर किया प्रमोशन

क्रिप्टो स्कैमर ने इस बार चैटजीपीटी को तैयार करने वाले स्टार्टअप OpenAI के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (सीटीओ) को शिकार बनाया है। हैकर्स ने OpenAI के सीटीओ मिरा मूर्ति (Mira Murati) के ट्विटर अकाउंट को हैक करके प्रमोशनल ट्वीट किए हैं। हैकर्स ने उनके ट्विटर अकाउंट से फर्जी क्रिप्टो एयरड्रॉप को लेकर ट्वीट किए हैं।

🚨 Twitter account belonging to OpenAI CTO Mira Murati got hacked by crypto scammers 🚨 pic.twitter.com/k3oWsDo3cI