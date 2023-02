{"_id":"63da8d7cb1b9a23a8500063b","slug":"budget-2023-memes-hilarious-posts-on-middle-class-and-cigarette-flood-social-media-twitter-2023-02-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Budget 2023: सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हुए मीम्स, सिगरेट से लेकर मिडिल क्लास तक, ये रहे ट्विटर हॉट ट्रेंड","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

विस्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट 2023 पेश किया। पिछले दो वर्षों की तरह, केंद्रीय बजट 2023-24 भी पेपरलेस रूप में दिया गया। बजट संसद में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। बजट भाषण के बाद से ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। बजट के बाद ट्विटर और अन्य सोशल साइट्स पर मीमर्स एक्टिव हो गए और दिन भर सिगरेट से लेकर मिडिल क्लास और टैक्स छूट तक के मीम्स जमकर शेयर हुए। सरकार द्वारा न्यूनतम कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने पर भी मीम्स शेयर हुए। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या-क्या मीम्स शेयर किए...

Me feeling happy with Rs 575\- in my account, after Income tax- rebate extended on income from Rs 5 Lakhs to Rs 7 Lakhs.#Budget2023 pic.twitter.com/HSfudD9f7p — Krishna (@Atheist_Krishna) February 1, 2023

1. No income tax upto Rs 7 Lakhs

2. In new regime #Budget2023 pic.twitter.com/ebi3yWhw5e — Sagar (@sagarcasm) February 1, 2023

No tax till ₹ 7 Lacs

Me as Middle Class right now #incometax #Budget2023 pic.twitter.com/jscLiyjZeC — Ashutosh Srivastava (@sri_ashutosh08) February 1, 2023

People discussing about #BudgetSession2022.....



Me with zero knowledge of finance : pic.twitter.com/rHtiZcnfnL — UmdarTamker (@UmdarTamker) February 1, 2022

Me working hard to earn some money.



Meanwhile taxes:#Budget2023 pic.twitter.com/PUZxfWxQ0h — Finance Memes (@Qid_Memez) February 1, 2023

Calm down boys new meme material is coming up.#Budget2023 pic.twitter.com/N5LJnfV2x7 — Cool Idiot (@coolidiot2000) February 1, 2023

Middle Class watching the Budget only for Income Tax Slab announcement. pic.twitter.com/kWNZvSwWAH — Trendulkar (@Trendulkar) February 1, 2022

एक ट्विटर यूजर ने लिखा," मेरे अकाउंट में 575 रुपये हैं और मैं खुशी महसूस कर रहा हूं, आयकर छूट के बाद 5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये की आय पर छूट दी गई है।" यूजर ने ट्वीट के साथ डांस का वीडियो भी शेयर किया है।हालांकि कुछ लोग सिगरेट पर बढ़े टैक्स से खुश नहीं थे। बता दें कि वित्त मंत्री ने सिगरेट पर हालांकि NCCD में 16 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है।