विधानसभा चुनाव 2022: कांग्रेस ने कहा- एग्जिट पोल का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी का इस बार 'Exit' होना तय

विज्ञापन

Exit polls may or may not predict, but the exit of BJP is for sure this time. — Youth Congress (@IYC) March 7, 2022

एक्ज़िट पोल एक लाइन में-

— बीजेपी पाँचों राज्य हार रही है। — MP Congress (@INCMP) March 7, 2022

The Time Of AAP has Come !

Nothing can Stop us Now.. #AAPRising — MLA Naresh Balyan (@AAPNareshBalyan) March 7, 2022

"Let's just wait for 3 more days as the situation will be clear on March 10," says Congress leader Sunil Jakhar when asked about early exit polls showing AAP forming govt in Punjab#PunjabElection2022 pic.twitter.com/h0m7bCrMmo — ANI (@ANI) March 7, 2022

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव 2022 के एक्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ। उत्तराखंड में आज तक-इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा की सरकार बन रही है। आज तक-इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा को 36-46, कांग्रेस को 20-3, आप को 2-4 और अन्य को 2-5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने की संभावना नजर आ रही है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद ट्वीटर पर सभी पार्टियों के नेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कहा है कि एक्जिट पोल को तो पता नहीं, लेकिन इस बार भाजपा का एग्जिट (बाहर) होना तय है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर....आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने ट्वीट किया "आम आदमी पार्टी का समय आ गया है! अब हमें कोई नहीं रोक सकता.."सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से सरकार बनाएगी। कुछ 45 सीटें दिखा रहे हैं, कुछ 47 सीटें लेकिन मेरा मानना है कि अंतिम परिणाम आने पर और सीटें होंगी। उत्तराखंड के लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया है और हम सरकार बनाएंगे।कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ से जब पंजाब में आप के सरकार बनाने वाले एग्जिट पोल पर कहा, "चलो बस 3 दिन और प्रतीक्षा करें क्योंकि 10 मार्च को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"गोवा में बीजेपी को 18-22 सीटें मिलेंगी और सरकार बनाएगी। हमारी प्राथमिकता हमारी डबल इंजन सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करना है। एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता में वापसी करेगी और पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करेगी।