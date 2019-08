अनुच्छेद 370: सोशल मीडिया ने अमित शाह पर कहा- मैं सत्ता में आता हूं समझ में नहीं

{"_id":"5d47d6d28ebc3e6cb908a103","slug":"article-370-announcement-social-media-reaction-users-says-kamal-karta-hai-mota-bhai-amit-shah","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u0941\u091a\u094d\u091b\u0947\u0926 370: \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u0928\u0947 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u092a\u0930 \u0915\u0939\u093e- \u092e\u0948\u0902 \u0938\u0924\u094d\u0924\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0906\u0924\u093e \u0939\u0942\u0902 \u0938\u092e\u091d \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902","category":{"title":"Social Network","title_hn":"\u0938\u094b\u0936\u0932 \u0928\u0947\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915","slug":"social-network"}}

विज्ञापन जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सरकार के बड़े फैसले का सोशल मीडिया स्वागत कर रही है। यूजर्स इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दे रहे हैं। कई यूजर्स 5 अगस्त 2019 को भारत की आजादी के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर 370 पर फैसले को लेकर सबसे ज्यादा तारीफ गृह मंत्री अमित शाह की हो रही है।एक यूजर्स ने इस फैसले पर अमित शाह की फोटो के साथ 'मैं सत्ता में आता हूं समझ में नहीं' कैप्शन लिखकर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि शाह है तो मुमकिन है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 370 को लेकर सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन...

Dhoni finishing off in style in Jammu & Kashmir historic day for India #Article370 pic.twitter.com/ep5TijOpDb — 🇮🇳United Memes of India 🇮🇳 (@allindiamemers) August 5, 2019

27 states. 11 Union Territories.

Children, please correct your Civics and Geography text books #Article370 Removed 😍❤️ pic.twitter.com/psrW8y5Fis — विधायक जी (@Sanchitastic) August 5, 2019

With #Article370 gone, at long last, the slogan "From Kashmir To Kanyakumari, India Is One"

finally, finally comes true!#OneIndiaPlan #KashmirHamaraHai pic.twitter.com/BYqOjYRC81 — MANOJ K JHA aka MANU (@manojgjha) August 5, 2019