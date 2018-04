WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक नए और शानदार अपडेट रिलीज किया है। कंपनी ने इस फीचर का नाम टूडे व्यू दिया है और इस फीचर के साथ अपडेटेड ऐप एप्पल के ऐप स्टोर पर पब्लिश कर दिया गया है जिसका वर्जन 2.18.40. है। वैसे यह फीचर केवल आईओएस यूजर्स के लिए है और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए नहीं।आईफोन के व्हाट्सऐप के वीजेट अब Today View भी दिखेगा। इस फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स लेटेस्ट स्टेटस अपडेट देख सकेंगे, हालांकि यह फीचर एंड्रॉयड के लिए पहले से ही है। वहीं नए अपडेट के बाद आईफोन यूजर्स फोन के स्क्रीन ऑफ होने के बाद भी वॉयस मैसेज को सुन सकेंगे। साथ ही दूसरे ऐप में जाने पर भी वॉयस मैसेज बंद नहीं होगा।बता दें कि इससे पहले व्हाट्सऐप ने अभी हाल ही में व्हाट्सऐप चेंज मोबाइल नंबर फीचर में कुछ बदलाव किया है जिसके बाद आपके पास इसका पूरा कंट्रोल होगा कि आपका बदला हुआ नंबर कौन देख सकेगा और कौन नहीं। उदाहरण के तौर पर अपडेट के बाद अगर आप मोबाइल नंबर बदलते हैं और अपना व्हाट्सऐप नंबर भी बदलना चाहते हैं तो नंबर बदलने पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जिनमें All Contacts, Contacts I have chat with और Custom शामिल हैं।