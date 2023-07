WhatsApp ने जारी किया कमाल का अपडेट, अब स्मार्टवॉच से ही कर सकेंगे रिप्लाई

मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp ने एक नया अपडेट जारी किया है जिसके बाद यूजर्स अपनी स्मार्टवॉच से ही WhatsApp के किसी भी मैसेज का जवाब दे सकेंगे। उन्हें फोन को टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।



WhatsApp ने Wear OS का अपडेट कुछ दिन पहले इसका अपडेट बीटा यूजर्स के लिए जारी किया था लेकिन अब इसे सभी के लिए जारी कर दिया गया है। यदि आपको अपडेट नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगा। WhatsApp का नया अपडेट फिलहाल एंड्रॉयड के लिए ही है। एपल वॉच के लिए watchOS का अपडेट कब जारी होगा। इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

.@WhatsApp is now available globally on #WearOS! 💚 🌏



Start new chats, reply to messages by voice and answer calls from your watch - safely and securely. 🔒



