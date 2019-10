WhatsApp को मिला नया फीचर, अब आपकी मर्जी के बिना कोई भी ग्रुप में नहीं कर सकेगा एड

{"_id":"5db03bca8ebc3e015e1b7ba7","slug":"whatsapp-rolls-out-blacklist-contact-feature-know-how-it-work","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"WhatsApp \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u093e \u0928\u092f\u093e \u092b\u0940\u091a\u0930, \u0905\u092c \u0906\u092a\u0915\u0940 \u092e\u0930\u094d\u091c\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0915\u094b\u0908 \u092d\u0940 \u0917\u094d\u0930\u0941\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0947\u0917\u093e \u090f\u0921","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप (WhatsApp) आमतौर पर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नए-नए फीचर्स पेश करता रहता हैं। इस कड़ी में अब मैसेजिंग एप ऐसा फीचर लेकर आया है, जिससे आपकी मर्जी के बिना कोई भी यूजर आपको ग्रुप में एड नहीं कर पाएगा। इस फीचर का नाम ब्लैकलिस्ट कॉन्टैक्ट (Blacklist Contact) है। आईओएस और एंड्रॉयड वर्जन वाले यूजर्स इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। नए फीचर का उपयोग करने के लिए एप को अपडेट करना होगा। आपको बता दें कि ब्लैकलिस्ट कॉन्टैक्ट फीचर जल्द ही सभी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए रोल आउट हो जाएगा।

नए फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एप को अपडेट करना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग में जाकर अकाउंट पर क्लिक करें। फिर प्राइवेसी में जाकर दोबारा क्लिक करना होगा। अब आपके सामने तीन विकल्प आएंगे, जिसमें आपको Everyone, My contacts और My contacts except दिखाई देंगे।



जैसे ही आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे। इन कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से आप अपने हिसाब से किसी भी कॉनटैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप ने नोबडी के ऑप्शन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, इसके बदले यूजर्स को अब माय कॉनटैक्ट एक्सेप्ट का विकल्प मिलेगा।





वैसे तो व्हाट्सएप ने शुरुआत से ही यूजर्स को ब्लॉक मोड दिया है, लेकिन हाल ही में लॉन्च हुआ ब्लैकलिस्ट कॉनटैक्ट फीचर बहुत अलग है। ब्लॉक मोड के तहत कोई भी अन्य यूजर आपके मैजेस, स्टेट और प्रोफाइल फोटो को नहीं देख सकेगा। वही दूसरी तरफ नए फीचर के जरिए आपको आपकी अनुमति के बिना कोई भी ग्रुप एडमिन ग्रुप में एड नहीं कर पाएगा।