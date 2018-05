I’m receiving on Discord/Twitter some messages/mentions about a critical bug on WhatsApp: blocked contacts can send you messages.



The first time I thought they were wrong, instead..

Unblocking and blocking the contact should help to fix.



Let me know under this tweet! pic.twitter.com/sZvLeQsqHO — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 23, 2018

@WhatsApp @WhatsApp_Status There is some issue with my Whatsapp. Blocked contacts in list are able to view 24-hour status and message me too. Pls help — SHWETA KAPOOR (@india_shweta) May 23, 2018

Hey @WhatsApp I have blocked a person before 3 months but still I am receiving messages from her pls help on very urgent basis — Nikhil kitey (@Niikhil_Kitey) May 23, 2018

@WhatsApp so what is this sorcery!?? Someone who I have blocked..is still able to send me messages!?? pic.twitter.com/o2uQEPmPuQ — Basanti Ki Beti (@pragatimehra) May 23, 2018

WhatsApp में एक बडी दिक्कत आने की खबर है। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि WhatsApp पर किसी नंबर को ब्लॉक करने के बाद भी उस नंबर से मैसेज आ रहे हैं। यह दिक्कत आईफोन के साथ-साथ एंड्रॉयड यूजर्स को भी आ रही है।वहीं व्हाट्सऐप के बारे में जानकारी देने वाले WaBetaInfo ने भी इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। WaBetaInfo ने ट्वीट करके कहा है कि यह व्हाट्सऐप के सर्वर में आई किसी बग के कारण हो रहा है। हालांकि हमने चेक किया तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुईटेस्टिंग के दौरान हमने एक नंबर को ब्लॉक किया और फिर मैसेज भेजा तो नहीं गया। अगर आपको भी उनलोगों के मैसेज आ रहे हैं जिन्हें आपने ब्लॉक किया है तो आप कॉमेंट करके हमें बताएं।