Whatsapp Payment: गूगल पे की तरह अब व्हाट्सएप भी पेमेंट करने पर देगा कैशबैक, जानें पूरा ऑफर

यदि आप भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक सप्ताह से व्हाट्सएप चैट में सबसे ऊपर ही पेमेंट सेटअप के लिए नोटिफिकेशन दे रहा है। यह नोटिफिकेशन आईओएस और एंड्रॉयड दोनों तरह के यूजर को दिख रहा है। वैसे तो व्हाट्सएप का पेमेंट सिस्टम काफी पहले लॉन्च हुआ है लेकिन उसे अभी तक लोकप्रियता नहीं मिल पाई है। व्हाट्सएप पे भी अन्य डिजिटल पेमेंट एप्स जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम जैसे एप्स जैसी लोकप्रियता हासिल नहीं हो पाई है। अब व्हाट्सएप पे को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी ने कैशबैक प्रोग्राम शुरू किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में...



WhatsApp के फीचर्स को ट्रैक करने वाली साइट WaBetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पे के लिए कंपनी कैशबैक प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि खासकर भारत में कैशबैक प्रोग्राम से उसे नए ग्राहकों को जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। बता दें कि व्हाट्सएप पे भी तमाम एप्स की तरह यूपीआई पर ही काम करता है।



WABetaInfo के मुताबिक नए कैशबैक फीचर की फिलहाल टेस्टिंग हो रही है। इस साइट ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस स्क्रीनशॉट में 'Get cashback on your next payment' और 'Tap to get started' के मैसेज के साथ ऊपर में एक गिफ्ट आइकन भी देखा जा सकता है। इस कैशबैक प्रोग्राम के तहत व्हाट्सएप से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 10 रुपये का कैशबैक मिलेगा, हालांकि यह प्रत्येक पेमेंट पर मिलेगा या पहली बार पेमेंट करने, इसके बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है।



बता दें कि व्हाट्सएप प्राइवेसी सेटिंग को लेकर भी एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसका इंतजार सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बेसब्री से था। व्हाट्सएप लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट को लेकर एक नया अपडेट जारी करने वाला है। नए फीचर की टेस्टिंग बीटा वर्जन पर हो रही है।



नए अपडेट के बाद यूजर्स खुद तय कर पाएंगे उनके लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और अबाउट को कौन-कौन से लोग देख सकेंगे और कौन-कौन से नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी इसकी सेटिंग्स ठीक उसी तरह कर सकेंगे जिस तरह फिलहाल आप अपने स्टेटस की सेटिंग करते हैं।