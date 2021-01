WhatsApp के आठ फीचर्स जो जल्द ही Signal में देखने को मिल सकते हैं

कुछ महीने पहले तक व्हाट्सएप और Signal का दूर-दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था लेकिन अब दोनों एक-दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी हो गई है। WhatsApp की नई पॉलिसी का फायदा सबसे ज्यादा Telegram और Signal एप को हुआ है, हालांकि प्राइवेसी को लेकर Signal एप का नाम ही सबसे ऊपर आ रहा है। वैसे तो तीनों एप्स में कई सारे समान फीचर्स हैं लेकिन व्हाट्सएप के मुकाबले फीचर्स के मामले में Signal काफी पीछे है।WhatsApp ने पिछले साल कस्टम वॉलपेपर फीचर लॉन्च किया था। इस फीचर का फायदा यह है कि यूजर्स चैटिंग के लिए अलग-अलग और फोन की गैलरी से किसी वॉलपेपर को सेलेक्ट कर सकता है। अब यह फीचर Signal में जल्द आने वाला है।WhatsApp के प्रोफाइल सेक्शन में about का विकल्प मिलता है। व्हाट्सएप अबाउट के तौर पर ‘Available’, ‘Busy’, ‘At school’, ‘At the movies’, ‘At work’, ‘Battery about to die’, ‘Can’t talk’, ‘WhatsApp only’, ‘in a meeting’, ‘At the gym’, ‘Sleeping’ और ‘Urgent calls only’ जैसे डिफॉल्ट विकल्प मिलते हैं, जबकि Signal में ‘Speak freely’, ‘Encrypted’, ‘Free to chat’, ‘Coffee lover’, ‘Taking a break’, ‘Be kind’ और ‘Working on something new’ जैसे विकल्प मिलते हैं, लेकिन डिफॉल्ट तौर पर कुछ नहीं मिलता।व्हाट्सएप में एक और फीचर है और वह है Animated stickers। व्हाट्सएप का एनिमिटेड स्टीकर काफी लोकप्रिय है। कहा जा रहा है कि यह फीचर जल्द ही Signal में आने वाला है।व्हाट्सएप में आप खुद भी अपना एनिमेटेड स्टीकर बना सकते हैं लेकिन सिग्नल में फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं है, हालांकि उम्मीद है कि सिग्नल भी इस फीचर को जल्द लॉन्च करेगा।व्हाट्सएप में खासतौर पर लो डाटा मोड दिया गया है लेकिन सिग्नल में फिलहाल ऐसा कोई मोड नहीं है। व्हाट्सएप का लो डाटा मोड एप की सेटिंग में ‘Storage and Data’ में मिलेगा।जब आप WhatsApp पर किसी से अधिक चैट करते हैं तो व्हाट्सएप आपको ऐसे लोगों के बारे में सजेशन देता है, लेकिन सिग्नल में यह फीचर नहीं है।WhatsApp में फोटो, वीडियो और अन्य फाइल को ऑटोमेटिक डाउनलोड करने का विकल्प मिलता है, लेकिन Signal में यह फीचर नहीं है, हालांकि कहा जा रहा है कि सिग्नल में भी यह फीचर जल्द लॉन्च होगा।WhatsApp एप पर आप एक साथ आठ लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं लेकिन सिग्नल में अधिकमत पांच लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन उम्मीद की जा रही है कि Signal में भी आठ लोगों तक ग्रुप कॉलिंग का फीचर जल्द आएगा।