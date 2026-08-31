बिना इंटरनेट कीपैड वाले फोन से भी होगा यूपीआई पेमेंट, फोनपे ने 20 करोड़ यूजर्स के लिए लॉन्च की खास सर्विस

अब इंटरनेट कनेक्शन न होने पर भी फीचर फोन से UPI पेमेंट किया जा सकेगा। PhonePe ने देश के करोड़ों फीचर फोन यूजर्स के लिए UPI 123Pay लॉन्च किया है। यह सर्विस SMS आधारित तकनीक पर काम करती है और सीमित 2G नेटवर्क में भी भुगतान की सुविधा देती है।

आज के दौर में UPI पेमेंट के लिए आमतौर पर स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। लेकिन देश में अब भी करोड़ों लोग ऐसे फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें इंटरनेट की सुविधा सीमित या उपलब्ध नहीं होती। ऐसे यूजर्स के लिए PhonePe ने नई पहल की है।

फिनटेक कंपनी PhonePe ने UPI 123Pay लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक, इसके जरिए फीचर फोन यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के UPI लेनदेन कर सकेंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन इलाकों में उपयोगी हो सकती है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है।

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20 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन यूजर्स को फायदा

PhonePe का दावा है कि वह देश में 20 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन यूजर्स तक UPI पेमेंट की सुविधा पहुंचाने वाला पहला बड़ा थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर है।

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कंपनी ने इस सर्विस को अपनी तकनीक के आधार पर तैयार किया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ना है, जो स्मार्टफोन या लगातार इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते।

SMS तकनीक से होगा पेमेंट

UPI 123Pay की खासियत इसका SMS आधारित आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि लेनदेन के लिए हर समय मोबाइल इंटरनेट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी।

PhonePe के अनुसार, यह सिस्टम कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में भी लेनदेन को भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तैयार किया गया है। खासकर ऐसे स्थानों पर, जहां केवल सीमित 2G कनेक्टिविटी उपलब्ध है, वहां यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है।

Nokia, HMD, Lava और Itel से साझेदारी

इस सर्विस को ज्यादा से ज्यादा फीचर फोन यूजर्स तक पहुंचाने के लिए PhonePe ने कई हैंडसेट निर्माताओं के साथ साझेदारी की है। इनमें नोकिया, एचएमडी, लावा इंटरनेशनल और आईटेल मोबाइल शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, इन कंपनियों के चुनिंदा डिवाइस में UPI 123Pay सर्विस पहले से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यूजर्स को अलग से जटिल सेटअप करने की जरूरत कम हो सकती है।

डिजिटल पेमेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश

भारत में UPI ने डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ावा दिया है, लेकिन इंटरनेट आधारित भुगतान सेवाओं का इस्तेमाल अभी भी स्मार्टफोन और कनेक्टिविटी पर काफी निर्भर है। PhonePe की नई पहल इस अंतर को कम करने की कोशिश करती है।

अगर यह सेवा बड़े पैमाने पर सफल होती है, तो ग्रामीण और कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग भी डिजिटल भुगतान का फायदा आसानी से उठा सकेंगे।