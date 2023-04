Google Play Store हुआ ठप: ना साइट खुल रही, ना एप ओपन हो रहा, यूजर्स परेशान

गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) के डाउन होने की खबर है। Play Store डाउन होने के कारण यूजर्स को काफी परेशानी हो रही है। Play Store की साइट और मोबाइल एप दोनों ठप पड़े हैं जिससे यूजर्स परेशान हैं। गूगल प्ले स्टोर की साइट पर जाने पर 500 एरर का मैसेज आ रहा है। वही हाल Play Store के मोबाइल एप का भी है। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउनडिटेक्टर ने भी Play Store के ठप होने की पुष्टि की है। प्ले स्टोर के डाउन होने को लेकर डाउनडिटेक्टर पर अभी तक करीब 3,000 यूजर्स ने शिकायतें की हैं। इसके अलावा ट्विटर पर भी लोग गूगल प्ले के आउटेज की शिकायत कर रहे हैं।

User reports indicate Google Play is having problems since 12:44 AM EDT. https://t.co/xe0bSNXasT RT if you're also having problems #GooglePlaydown