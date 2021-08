गूगल ने जारी किया बड़ा अपडेट, Pixel यूजर्स को फोन एप में ही मिला कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर

{"_id":"6119f1e4a43eef5fd90d0a5e","slug":"google-pixel-users-getting-native-call-recording-feature-with-phone-app-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0917\u0942\u0917\u0932 \u0928\u0947 \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u092c\u0921\u093c\u093e \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f, Pixel \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u0915\u094b \u092b\u094b\u0928 \u090f\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0940 \u092e\u093f\u0932\u093e \u0915\u0949\u0932 \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u092b\u0940\u091a\u0930","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 16 Aug 2021 10:34 AM IST

गूगल ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अपने फोन एप (Google Phone app) में ही ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर का अपडेट दे दिया है। गूगल पिक्सल यूजर्स को अब कॉल रिकॉर्ड करने के लिए किसी थर्ड पार्टी एप की जरूरत नहीं होगी। गूगल ने पिछले साल कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए इसका अपडेट जारी किया था लेकिन अब इसे सभी के लिए जारी कर दिया गया है।



गूगल फोन एप का अपडेटेड वर्जन गूगल प्ले-स्टोर पर लाइव हो गया है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल फोन एप का अपडेट भारत के भी कुछ यूजर्स को मिल रहा है। गूगल कॉल रिकॉर्डिंग का अपडेट धीरे-धीरे सभी देशों के लिए जारी कर रहा है। नए अपडेट के साथ रिकॉर्डिंग ऑटो डिलीट का भी विकल्प मिलेगा, हालांकि इसके लिए एक सेटिंग करनी होगी कि आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग को कितनी देर बाद डिलीट करना चाहते हैं।



बता दें कि इसी साल अप्रैल में गूगल ने अपने फोन एप के लिए एक अपडेट जारी किया था जिसके बाद अनजान नंबर से आने वाले कॉल अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे, हालांकि इसके लिए भी एक सेटिंग करनी होगी। गूगल फोन एप में दिख रहे मीनू बटन पर क्लिक करना होगा।



उसके बाद call recording के विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर numbers not in your contacts के विकल्प पर क्लिक करना होगा और अंत में Always Record को विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपके नंबर पर अनजान नंबर से आने वाले फोन कॉल अपने आप रिकॉर्ड हो जाएंगे।