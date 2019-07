Face App हुआ ठप, प्राइवेसी को लेकर उठे सवाल, यूजर्स ने सोशल मीडिया पर की शिकायत

विज्ञापन

Mark it down, I’m not doing the face age app. Not happening. — Lauren Peikoff (@laurenpeikoff) July 17, 2019

Face app down kya? — Tempest (@ColdCigar) July 17, 2019

just applied this face app using taiwan server beacuse indian server of face app is down 😂 .it shows trend is on 🔥🔥🔥#faceappchallenge #FaceApp #WorldEmojiDay pic.twitter.com/YlqScubEtY — Adarsh Visaji (@VisajiAdarsh) July 17, 2019

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नया ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड का नाम फेस एप चैलेंज है। इस चैलेंज के तहत लोग अपने बुढ़ापे की फोटो फेस एप के जरिए बना रहे हैं और सोशल नेटवर्क पर शेयर कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स ने फेस एप के डाउन होने की शिकायत की है। यूजर्स का कहना है कि फेस एप मंगलवार की आधी रात से ही ठप है। वहीं हमने भी चेक किया तो फेस एप के आईओएस वर्जन में सर्वर एरर आ रहा है।फेस एप एक फोटो एडिटर एप है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का सपोर्ट दिया गया है और एआई की मदद से यह एप यूजर्स के बुढ़ापे की फोटो बना रहा है, हालांकि इस एप में हेयर, दाढ़ी और स्माइल का भी फीचर है लेकिन सबसे ज्यादा ओल्ड एज फीचर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी एक फीचर की वजह से ही यह एप वायरल हो रहा है।फेस एप के साथ प्राइवेसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि फोटो गैलरी का एक्सेस बंद होने के बाद भी एप गैलरी से फोटो एक्सेस कर रहा है। वहीं फेस एप के विकिपिडिया पेज के साथ भी छेड़छाड़ की खबर है। पहले फेस एप के विकिपिडिया पेज पर इसे रूस का एप बताया गया था लेकिन अब इसे चीन कर दिया गया है।कंपनी के मुताबिक जब भी आप एप का इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी के पास आईपी एड्रेस, ब्राउजर का प्रकार, यूआरएल और फोटो एडिटिंग रिक्वेस्ट की संख्या की जानकारी होती है, हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वह यूजर का डाटा उसकी इजाजत के बिना किसी को नहीं बेचेगी, हालांकि कंपनी की यह पॉलिसी है कि अपने ग्रुप के कंपनियों के साथ डाटा शेयर करेगी।