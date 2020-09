आपके घर के सामने लगेगी Xiaomi की दुकान, स्मार्टफोन से टीवी तक की होगी 'मोबाइल स्टोर' में बिक्री

शाओमी ग्लोबल (Xiaomi Global) के वाइस प्रेसिडेंट और इसके भारत संचालन के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट के साथ आज मोबाइल ऑफलाइन स्टोर की घोषणा की। जैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मोबाइल स्टोर की कई तस्वीरें साझा कीं। यह मोबाइल ऑफलाइन स्टोर देखने में आपको किसी नियमित फूड वैन की झलक देगा। मी स्टोर ऑन व्हील्स एक चलती वैन है, जिसके रियर पर पॉप-अप स्टोर बनाया गया है। इस मोबाइल स्टोर में स्मार्टफोन के अलावा, स्मार्ट टीवी, Mi बॉक्स 4K, Mi TV स्टिक, Mi CCTV कैमरा, Mi स्पोर्ट्स ब्लूटूथ इयरफोन, Mi ट्रू वायरलेस इयरफोन, Redmi ईयरबर्ड्स S, Mi धूप का चश्मा, पावरबैंक और चार्जर समेत कई प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी।

