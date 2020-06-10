घरेलू कंपनी Staunch ने एक साथ लॉन्च किए चार ईयरफोन, शुरुआती कीमत 799 रुपये

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 10 Jun 2020 08:16 PM IST
स्टॉन्च ने भारतीय बाजार में ब्लूटूथ हेडसेट की अपनी पहली रेंज पेश करने की घोषणा की है। इस पहली रेंज के तहत कंपनी के वायरलेस नेक बैंड, ई-ईयर ब्लूटूथ ईयरफोन, वायर्ड ओवर द हेड हेडफोन, ब्लूटूथ ओवर द हेड हेडफोन और ट्रूली वायरलेस ईयरबड पेश किए हैं जिनकी कीमतें क्रमश: 899 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये और 1,699 रुपये हैं।
सभी गैजेट्स की बिक्री फ्लिपकार्ट से शुरू हो गई है। बता दें कि स्टॉन्च एक भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। सभी वायरलेस गैजेट में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सभी ईयरफोन में इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है।
प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर स्टॉन्च के सीईओ कार्तिक अग्रवाल ने कहा, 'खास लोगों की जरूरतों के अनुकूल नेकबैंड, ओवर द हेड हेडफोन, ट्रूली वायरलेस ईयबड समेत ब्लूटूथ हेडसेट की पहली रेंज पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम ऐसे डिजाइनर हेडसेट पेश कर रहे हैं जो आधुनिक स्टाइलिंग के साथ स्पष्ट आवाज देता है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका आकर्षक लुक और इसकी हाई क्वालिटी विशेषताएं उपभोक्ताओं को बड़ी आसानी से ये हेडसेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।'
स्पेसिफिकेशन
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Model
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Flex 100
|
Flex 200
|
Rock 100
|
Boom 100
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|
Type
|
Neckband
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IN Ear Wireless Earphone
|
Wireless Over The Head Headphone
|
True Wireless
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|
Waterproof rate
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(Sweat Proof)
|
(Sweat Proof)
|
Water Resistance
|
Water Resistance
|
|
Operating Range
|
Up to 10 meters (No obstacle between)
|
Up to 10 meters (No obstacle between)
|
Up to 10 meters (No obstacle between)
|
Up to 33 feet/10 meters (No obstacle between)
|
|
Standby time
|
120 hrs
|
120 hrs
|
120 hrs
|
72 hrs
|
|
Charging time
|
1.5 Hours via Micro-USB cable
|
1.5 Hours via Micro-USB cable
|
2.5 Hours via Micro-USB cable
|
1.0 Hours via Micro-USB cable
|
|
Talk/Playing time
|
About upto 04 hrs
|
About upto 05 hrs
|
About upto 08 hrs
|
About upto 04 hrs
|
|
Battery Capacity
|
100mAh
|
60 mAh
|
300 mAH
|
30mAh Rechargeable Lithium-Ion
|
|
Earphone Type
|
In Ear ( Magnetic Buds)
|
In Ear
|
Over the Ear
|
In Ear Buds
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|
BT Standard
|
V5.0
|
V5.0
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V5.0
|
V5.0
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|
Microphone
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Built-in
|
Built-in
|
Built-in
|
Built-in
|
|
Driver Size
|
10mm
|
10mm
|
40mm
|
10 mm
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|
Noise Reduction
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-
|
-
|
Digital Noise Cancelling Technology.
|
Digital Noise Cancelling Technology.
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|
Inline Controls
|
3 Controls
|
3 Controls
|
Yes
|
Smart Touch control
|
|
Charging Input
|
USB/DC5V
|
USB/DC5V
|
USB/DC5V
|
USB/DC5V
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|
S/N
|
≥90DB
|
≥90DB
|
≥90DB
|
≥90DB
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|
Frequence Response
|
20Hz ~ 20KHz
|
20Hz ~ 20KHz
|
20Hz ~ 20KHz
|
20Hz ~ 20KHz
|
|
Price
|
Rs. 899
|
Rs. 799
|
Rs. 999
|
Rs. 1699
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स्टॉन्च ने भारतीय बाजार में ब्लूटूथ हेडसेट की अपनी पहली रेंज पेश करने की घोषणा की है। इस पहली रेंज के तहत कंपनी के वायरलेस नेक बैंड, ई-ईयर ब्लूटूथ ईयरफोन, वायर्ड ओवर द हेड हेडफोन, ब्लूटूथ ओवर द हेड हेडफोन और ट्रूली वायरलेस ईयरबड पेश किए हैं जिनकी कीमतें क्रमश: 899 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये और 1,699 रुपये हैं।
सभी गैजेट्स की बिक्री फ्लिपकार्ट से शुरू हो गई है। बता दें कि स्टॉन्च एक भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। सभी वायरलेस गैजेट में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सभी ईयरफोन में इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है।
प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर स्टॉन्च के सीईओ कार्तिक अग्रवाल ने कहा, 'खास लोगों की जरूरतों के अनुकूल नेकबैंड, ओवर द हेड हेडफोन, ट्रूली वायरलेस ईयबड समेत ब्लूटूथ हेडसेट की पहली रेंज पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम ऐसे डिजाइनर हेडसेट पेश कर रहे हैं जो आधुनिक स्टाइलिंग के साथ स्पष्ट आवाज देता है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका आकर्षक लुक और इसकी हाई क्वालिटी विशेषताएं उपभोक्ताओं को बड़ी आसानी से ये हेडसेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।'
स्पेसिफिकेशन
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Model
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Flex 100
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Flex 200
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Rock 100
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Boom 100
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Type
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Neckband
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IN Ear Wireless Earphone
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Wireless Over The Head Headphone
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True Wireless
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Waterproof rate
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(Sweat Proof)
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(Sweat Proof)
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Water Resistance
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Water Resistance
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Operating Range
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Up to 10 meters (No obstacle between)
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Up to 10 meters (No obstacle between)
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Up to 10 meters (No obstacle between)
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Up to 33 feet/10 meters (No obstacle between)
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Standby time
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120 hrs
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120 hrs
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120 hrs
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72 hrs
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Charging time
|
1.5 Hours via Micro-USB cable
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1.5 Hours via Micro-USB cable
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2.5 Hours via Micro-USB cable
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1.0 Hours via Micro-USB cable
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Talk/Playing time
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About upto 04 hrs
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About upto 05 hrs
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About upto 08 hrs
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About upto 04 hrs
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Battery Capacity
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100mAh
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60 mAh
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300 mAH
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30mAh Rechargeable Lithium-Ion
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Earphone Type
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In Ear ( Magnetic Buds)
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In Ear
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Over the Ear
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In Ear Buds
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BT Standard
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V5.0
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V5.0
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V5.0
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V5.0
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Microphone
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Built-in
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Built-in
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Built-in
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Built-in
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Driver Size
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10mm
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10mm
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40mm
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10 mm
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Noise Reduction
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-
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-
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Digital Noise Cancelling Technology.
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Digital Noise Cancelling Technology.
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Inline Controls
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3 Controls
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3 Controls
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Yes
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Smart Touch control
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Charging Input
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USB/DC5V
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USB/DC5V
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USB/DC5V
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USB/DC5V
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S/N
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≥90DB
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≥90DB
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≥90DB
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≥90DB
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Frequence Response
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20Hz ~ 20KHz
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20Hz ~ 20KHz
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20Hz ~ 20KHz
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20Hz ~ 20KHz
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Price
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Rs. 799
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Rs. 999
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Rs. 1699
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