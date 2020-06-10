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घरेलू कंपनी Staunch ने एक साथ लॉन्च किए चार ईयरफोन, शुरुआती कीमत 799 रुपये

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 10 Jun 2020 08:16 PM IST
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Staunch headset
Staunch headset - फोटो : amar ujala
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स्टॉन्च ने भारतीय बाजार में ब्लूटूथ हेडसेट की अपनी पहली रेंज पेश करने की घोषणा की है। इस पहली रेंज के तहत कंपनी के वायरलेस नेक बैंड, ई-ईयर ब्लूटूथ ईयरफोन, वायर्ड ओवर द हेड हेडफोन, ब्लूटूथ ओवर द हेड हेडफोन और ट्रूली वायरलेस ईयरबड पेश किए हैं जिनकी कीमतें क्रमश: 899 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये और 1,699 रुपये हैं।
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सभी गैजेट्स की बिक्री फ्लिपकार्ट से शुरू हो गई है। बता दें कि स्टॉन्च एक भारतीय कंपनी है जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। सभी वायरलेस गैजेट में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सभी ईयरफोन में इन-बिल्ट माइक्रोफोन दिया गया है। 
प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के मौके पर स्टॉन्च के सीईओ कार्तिक अग्रवाल ने कहा, 'खास लोगों की जरूरतों के अनुकूल नेकबैंड, ओवर द हेड हेडफोन, ट्रूली वायरलेस ईयबड समेत ब्लूटूथ हेडसेट की पहली रेंज पेश करते हुए हमें खुशी हो रही है। हम ऐसे डिजाइनर हेडसेट पेश कर रहे हैं जो आधुनिक स्टाइलिंग के साथ स्पष्ट आवाज देता है। हमें पूरा विश्वास है कि इसका आकर्षक लुक और इसकी हाई क्वालिटी विशेषताएं उपभोक्ताओं को बड़ी आसानी से ये हेडसेट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी।' 

स्पेसिफिकेशन

Model

Flex 100

Flex 200

Rock 100

Boom 100

 

Type

Neckband

IN Ear Wireless Earphone

 

Wireless Over The Head Headphone 

True Wireless 

 

 Waterproof rate

(Sweat Proof)

(Sweat Proof)

Water Resistance

Water Resistance

 

 Operating Range

 Up to 10 meters (No obstacle between)

 Up to 10 meters (No obstacle between)

 Up to 10 meters (No obstacle between)

 Up to 33 feet/10 meters (No obstacle between)

 

 Standby time

120 hrs

120 hrs

120 hrs

 72 hrs

 

 Charging time

1.5 Hours via Micro-USB cable

1.5 Hours via Micro-USB cable

2.5 Hours via Micro-USB cable

 1.0 Hours via Micro-USB cable

 

 Talk/Playing time

 About upto 04 hrs

 About upto 05 hrs

 About upto 08 hrs

 About upto 04 hrs

 

 Battery Capacity

100mAh

60 mAh

300 mAH

30mAh Rechargeable Lithium-Ion

 

 Earphone Type

In Ear ( Magnetic Buds)

In Ear 

Over the Ear

 In Ear Buds

 

 BT Standard

V5.0

V5.0

V5.0

 V5.0

 

 Microphone

 Built-in

 Built-in

 Built-in

 Built-in

 

 Driver Size

 10mm

 10mm

40mm

10 mm

 

 Noise Reduction

-

-

 Digital Noise Cancelling Technology.

 Digital Noise Cancelling Technology.

 

Inline Controls

3 Controls

3 Controls

Yes

Smart Touch control

 

Charging Input

USB/DC5V

USB/DC5V

USB/DC5V

USB/DC5V

 

S/N

≥90DB

≥90DB

≥90DB

≥90DB

 

Frequence Response

20Hz ~ 20KHz

20Hz ~ 20KHz

20Hz ~ 20KHz

20Hz ~ 20KHz

 

Price

Rs. 899

Rs. 799

Rs. 999

Rs. 1699
               
 
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