Sound One ने भारत में लॉन्च किया नया इयरबड्स, ऑफर में मिल रहा 5,240 रुपये सस्ता

इलेक्ट्रॉनिक कंपनी Sound One ने भारत में अपना X6 वायरलेस ब्लूटूथ इयरबड्स पेश किया है जिसमें माइक का भी सपोर्ट दिया गया है। ऐसे में आप म्यूजिक के साथ-साथ इसकी मदद से फोन पर बात भी कर सकते हैं। Sound One X6 इयरबड्स की कीमत 7,990 रुपये है लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत इसे 2,750 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसे में इस पर फिलहाल 5,240 रुपये की छूट मिल रही है।इसके साथ ग्राहकों को एक साल की वारंटी भी मिल रही है और यह अमजेन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साउंड वन के इस बड्स में वॉयस असिस्टेंट भी मिल रहा है। Sound One X6 के साथ आपको एक चार्जिंग केस भी मिलता है। चार्जिंग केस की क्षमता 2000mAh की है। इस इयरबड्स को लेकर कंपनी का दावा 10 घंटे के बैकअप का है।बता दें कि पिछले महीने ही साउंड वन ने भारतीय बाजार में नया वायरलेस हेडफोन वी9 लॉन्च किया है। साउंड वन के इस वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन में माइक का भी सपोर्ट है। ऐसे में आप इसके जरिए फोन पर आसानी से बात कर सकते हैं। इस ब्लूटूथ हेडफोन में ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट दिया गया है, कंपनी का दावा है कि इसकी रेंज 33 फीट है।इसकी बैटरी को 2-3 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकेगा और बैटरी बैकअप 8 घंटे तक मिलेगा। इसके अलावा इसका स्टैंडबाय टाइम 30 घंटे का है। साउंड वन वी9 को अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम से खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 3,490 रुपये है, लेकिन ऑफर के तहत कंपनी इसे 1,390 रुपये में दे रही है।