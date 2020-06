Samsung अगले सप्ताह भारत में लॉन्च करेगी The Serif TV सीरीज, जानें संभावित कीमत

कोरियन कंपनी सैमसंग (Samsung) अगले हफ्ते भारत में अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज The Serif TV को लॉन्च करने वाली है। यूजर्स को इस अगामी सीरीज के स्मार्ट टीवी में 4के क्यूएलईडी डिस्प्ले के साथ एयर प्ले 2 का सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा इस सीरीज के स्मार्ट टीवी में एलेक्सा और बिक्सबी वॉयस असिस्टेंट भी दिया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस सीरीज के स्मार्ट टीवी की लॉन्चिंग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सैमसंग की नई The Serif TV सीरीज के स्मार्ट टीवी को फ्रंच डिजाइनर Duo Brother Ronan और Erwan Bouroullec ने डिजाइन किया है। इस सीरीज के टीवी को यूनीक Unibody डिजाइन के साथ I शेप दी गई है। इसके अलावा यूजर्स को इस टीवी में एनएफसी तकनीक का सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि, इस सीरीज के स्मार्ट टीवी के अन्य फीचर्स की जानकारी अभी तक नहीं मिली हैं।सामने आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी The Serif TV सीरीज की कीमत प्रीमियम रेंज में रखेगी। इस सीरीज की शुरुआती कीमत 80,000 से 90,000 रुपये के बीच होगी। हालांकि, इस सीरीज की असल कीमत और फीचर्स की जानकारी लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद ही मिलेगी।आपको बता दें कि सैमसंग ने हाल ही में फ्रेम टीवी सीरीज को लॉन्च किया था। इस सीरीज की शुरुआती कीमत 84,990 रुपये है। फीचर्स की बात करें तो यूजर्स को इस सीरीज के स्मार्ट टीवी में एचडी डिस्प्ले मिला है। इसके अलावा इस सीरीज के टीवी में ZEE5, SonyLIV, Amazon Prime और Netflix जैसे प्रीमियम एप का सपोर्ट दिया गया है।