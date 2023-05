Redmi A2 और Redmi A2+ अगले सप्ताह भारत में होंगे लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीजर

Redmi अपनी A सीरीज के एंट्री लेवल फोन को देश का स्मार्टफोन कहता है। अब रेडमी इंडिया ने अपने नए फोन Redmi A2 की लॉन्चिंग भारत के लिए कंफर्म कर दी है। Redmi A2 को भारत में 19 मई को लॉन्च किया जाएगा। Redmi A2 को लेकर रेडमी इंडिया ने ट्विटर पर टीजर जारी किया है। Redmi A2 की माइक्रोसाइट भी कंपनी की साइट पर लाइव हो गई है। Redmi A2 के अलावा Redmi A2+ को भी लॉन्च किया जाएगा।

