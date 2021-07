Qualcomm ने लॉन्च किया अपना पहला स्मार्टफोन, कमाल के फीचर्स है लैस

{"_id":"60e7d60c24f3ac195426a7b2","slug":"qualcomm-launches-its-first-phone-called-smartphone-for-snapdragon-insiders-in-partnership-with-asus-know-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Qualcomm \u0928\u0947 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u092f\u093e \u0905\u092a\u0928\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u092b\u094b\u0928, \u0915\u092e\u093e\u0932 \u0915\u0947 \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938 \u0939\u0948 \u0932\u0948\u0938","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 09 Jul 2021 10:22 AM IST

सार स्मार्टफोन फॉर स्नैपड्रैगन इनसाइडर की कीमत 1,499 डॉलर यानी करीब 1,12,200 रुपये है। यह फोन 6 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज के एक ही मॉडल में मिलेगा।

चिपसेट निर्माता कंपनी क्वॉलकॉम (Qualcomm) ने अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। Qualcomm के पहले स्मार्टफोन का नाम “Smartphone for Snapdragon Insiders” रखा गया है जो कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन है और इसे आसुस की साझेदारी में बनाया गया है। इस फोन को खासतौर पर कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम स्नैपड्रैगन इनसाइडर के लिए डिजाइन किया गया है जिसे इसी साल मार्च में लॉन्च किया गया था। फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के अलावा 144Hz रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा फोन में 512 जीबी की स्टोरेज दी गई है। फोन के साथ ईयरबड्स फ्री में मिलेगा।



Smartphone for Snapdragon Insiders की कीमत

स्मार्टफोन फॉर स्नैपड्रैगन इनसाइडर की कीमत 1,499 डॉलर यानी करीब 1,12,200 रुपये है। यह फोन 6 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज के एक ही मॉडल में मिलेगा। फोन को मिडनाइट ब्लू कलर में आसुस के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से अगस्त से खरीदा जा सकेगा। शुरुआत में इसे चीन, जापान, कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में उपलब्ध कराया जाएगा, हालांकि भारतीय कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।



Smartphone for Snapdragon Insiders की स्पेसिफिकेशन

फोन में स्नैपड्रैगन X60 5G मोडेम का थर्ड जेनरेशन इस्तेमाल किया गया है जिसके साथ 5G सब-6 और mmWave बैंड सभी का सपोर्ट है। इसके साथ क्वॉलकॉम सिग्नल बूस्ट कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट है। फोन का साउंड 24 बिट और 96kHz है। इसके साथ क्वॉलकॉम Spectra 580 इमेज सिग्नल प्रोसेसर है जो कि 4K और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा देता है।



अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2448 पिक्सल है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1,200 निट्स है। डिस्प्ले पर सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन है और इसके साथ HDR10 और HDR10+ का भी सपोर्ट है। फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 16 जीबी LPDDR5 रैम और 512 जीबी की स्टोरेज है।



Smartphone for Snapdragon Insiders का कैमरा

कैमरे की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का Sony IMX686 सेंसर है जिसका अपर्चर f/1.8 है। दूसरा लेंस 12 मेगापिक्सल का Sony IMX363 अल्ट्रा वाइड सेंसर है जिसका अपर्चर f/2.2 है। तीसरा लेंस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। कैमरे के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। सेल्फी के लिए 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है।



Smartphone for Snapdragon Insiders की बैटरी

फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर है जिसके साथ स्मार्ट AMP और स्नैपड्रैगन साउंड का सपोर्ट है। फोन के साथ क्वॉड एचडीआर माइक्रोफोन का भी सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Wi-Fi डायरेक्ट, ब्लूटूथ v5.2, NFC, GPS/ A-GPS/ NavIC और टाईप-सी पोर्ट है। फोन में 4000mAh की बैटरी है जो कि क्वॉलकॉम क्विक चार्ज 5.0 के साथ आती है। फोन का वजन 210 ग्राम है।