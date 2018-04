OnePlus 6 का इंतजार कई यूजर्स कर रहे हैं। यह फोन इसी तिमाही में लॉन्च होने वाला है। उससे पहले कई लीक्स सामने आ रही हैं। वहीं अब कंपनी ने खुद वनप्लस 6 का टीजर जारी किया है जिससे फोन के फीचर्स का काफी हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी के ट्विटर हैंडल पर जारी टीजर के मुताबिक वनप्लस 6 में डुअल रियर कैमरा होगा जैसा कि वनप्लस 5टी में था। वहीं फोन के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

More immersion in a refined form factor. Are you ready for the #OnePlus6? pic.twitter.com/2HR2YE5Jb6