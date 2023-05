{"_id":"646367d81b6d573c8e084e25","slug":"nothing-phone-2-launch-in-india-soon-specifications-leaked-via-geekbench-know-details-2023-05-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 2 के फीचर्स की जानकारी आई सामने, 12GB रैम के साथ मिलेगा फ्लैगशिप प्रोसेसर","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published Tue, 16 May 2023

विस्तार

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की कंपनी नथिंग अपने दूसरे फोन Nothing Phone 2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन को Nothing Phone 1 के अपग्रेडेशन के तौर पर पेश किया जाएगा। हाल ही में नथिंग ने आधिकारिक तौर पर अपकमिंग फोन का पोस्टर जारी किया था। अब लॉन्च से पहले ही Nothing Phone 2 की कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है। लीक्स के अनुसार, फोन को 12 जीबी रैम और फ्लैगशिप प्रोसेसर से लैस किया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने फोन के फीचर्स का खुलासा नहीं किया है।

माय स्मार्ट प्राइज द्वारा देखी गई नथिंग फोन 2 की गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि फोन में टैरो कोडनेम वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर हो सकता है। इसमें 3.0GHz की पीक क्लॉक स्पीड के साथ प्राइम कोर है।प्रोसेसर में 2.5GHz पर क्लॉक किए गए तीन परफॉर्मेंस कोर और 1.8GHz पर क्लॉक किए गए चार एफिशिएंसी कोर भी हैं। इससे पता चलता है कि नथिंग फोन 2 स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 से लैस हो सकता है। हालांकि, यह प्रोसेसर अब थोड़ा पुराना है लेकिन यह अभी भी Nothing Phone 1 में मिलने वाले स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर की तुलना में काफी पावरफुल है।रिपोर्ट के अनुसार, फोन को 12 जीबी तक रैम के साथ पेश किया जाएगा। जबकि फोन का 8 जीबी रैम वेरियंट भी पेश किया जा सकता है। स्मार्टफोन में 128GB और 256GB की इनबिल्ट मेमोरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह एंड्रॉयड 13 और Nothing OS 1.5 के साथ आएगा।नथिंग फोन 2 ने कथित तौर पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सर्टिफिकेशन वेबसाइट को भी मंजूरी दे दी है। यानी फोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। लॉन्च के बाद फोन 2 की आधिकारिक तौर पर फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। नथिंग फोन 2 के अन्य लीक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें बेहतर ग्लिफ इंटरफेस, एक बड़ी 5,000mAh की बैटरी और एक आईपी रेटिंग का सपोर्ट मिल सकता है।