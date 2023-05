{"_id":"645263899aa1d24e930a50e9","slug":"nothing-phone-2-is-coming-soon-with-flagship-snapdragon-8-series-soc-2023-05-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आ रहा है Nothing Phone 2, कंपनी ने जारी किया पोस्टर, फ्लैगशिप प्रोसेसर से होगा लैस","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Wed, 03 May 2023 07:19 PM IST

विस्तार

स्मार्टफोन ब्रांड Nothing ने अपने नए फोन Nothing Phone 2 को लॉन्च करने की पुष्टि कर दी है। कंपनी ने फोन की रिलीज टाइमलाइन की भी जानकारी दी है। Nothing Phone 2 को Nothing Phone 1 के सक्सेसर के दौर पर पेश किया जाएगा, जो पिछले साथ जुलाई में लॉन्च किया गया था। नए फोन को स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज प्रोसेसर से लैस किया जाएगा। यानी यह फ्लैगशिप फोन होने वाला है।

कब लॉन्च होगा Nothing Phone 2 लंदन स्थित टेक कंपनी ने पुष्टि की है कि नथिंग फोन (2) "ब्रिटिश समर" में लॉन्च होगा। यानी कंपनी ने अभी तक लॉन्च के सटीक महीने का खुलासा नहीं किया है, इसलिए हमें आने वाले हफ्तों/महीनों में कंपनी द्वारा नए अपडेट का इन्तेजार करना होगा।

Nothing Phone 2 के स्पेसिफिकेशन नथिंग के फाउंडर कार्ल पेई ने MWC 2023 में कहा था कि Nothing Phone 2 को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। नथिंग के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि फोन को Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ पेश किया जाएगा।



जिसका मतलब यह भी है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि फोन अपने पुराने मॉडल की तुलना में महंगा होगा। आधिकारिक टीजर के अनुसार, नथिंग फोन (2) फोन (1) का एक एडवांस्ड वर्जन होगा, जिसका अर्थ है इसे टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स से लैस किया जाएगा।



इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि Nothing Phone 2 को 12GB रैम और 256 जीबी स्टोरेज में लॉन्च होगा। फोन में 5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। फोन के साथ वायरलेस चार्जिंग भी मिलने की उम्मीद है।

Nothing Phone 1 के फीचर्स आपको याद दिला दें कि Nothing Phone 1 को पिछले साल जुलाई में 32,999 रुपये की कीमत पर 8GB + 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था। फोन को ब्लैक और व्हाइट दो कलर में खरीदा जा सकता है। Nothing Phone 1 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। इसके अलावा फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप है। फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 4500mAh की बैटरी है। फोन के एडाप्टर के बिना पेश किया गया है।