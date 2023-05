{"_id":"645661df7ad9ec19ba002668","slug":"nothing-phone-2-full-details-all-need-to-know-release-date-specifications-price-leaks-and-rumors-2023-05-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nothing Phone 2: लॉन्च से पहले कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी आई सामने, फ्लैगशिप प्रोसेसर से होगा लैस","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Sat, 06 May 2023 07:52 PM IST

विस्तार

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की कंपनी नथिंग अपने दूसरे फोन Nothing Phone 2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने आधिकारिक दौर पर फोन का पोस्टर जारी किया था। अब लॉन्च से पहले ही Nothing Phone 2 की कीमत और स्पेसिफिकेशन की जानकारी सामने आ गई है। Nothing Phone 2 को भारत में Flipkart के माध्यम से बेचा जाएगा। फोन में स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज प्रोसेसर मिलेगा।

कब लॉन्च होगा Nothing Phone 2 नथिंग ने हाल ही में Nothing Phone 2 को आधिकारिक तौर पर टीज किया है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि नथिंग फोन 2 "ब्रिटिश समर" में लॉन्च होगा। यानी फोन को जून से सितंबर के बीच लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी ने अभी तक लॉन्च के सटीक महीने का खुलासा नहीं किया है। कंपनी आने वाले हफ्तों/महीनों में फोन की लॉन्च तारीख का खुलासा कर सकती है।

Nothing Phone 2 का डिजाइन कंपनी ने नथिंग फोन 2 के रियर पैनल की पहली झलक शेयर की है। उम्मीद के मुताबिक, इसमें नथिंग फोन 1 जैसा ट्रांसपेरेंट पैनल मिलेगा। फोन ग्लिफ लाइट स्ट्रिप और Red Dot Design के साथ आएगा। कंपनी को उसके तमाम प्रोडक्ट्स के लिए Red Dot Design Award अवार्ड भी मिला है। Nothing Phone 1 के मुकाबले Nothing Phone 2 की डिजाइन में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।

Nothing Phone 2 के संभावित स्पेसिफिकेशन और कीमत कंपनी ने फोन के पोस्टर के साथ कहा था कि Nothing Phone 2 को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के चिपसेट के साथ पेश किया जाएगा। नथिंग के अपकमिंग फोन को Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ पेश किया जा सकता है। वहीं फोन में 12GB रैम और 256 जीबी स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। फोन की बैटरी क्षमता की बात करें तो इसे 5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है।

फोन की कीमत की बात करें तो Nothing Phone 1 को 30 हजार की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था। हालांकि, फोन की कीमत में बाद में बढ़ोत्तरी भी की गई है। नए फोन को लेकर उम्मीद है कि इसे 45,000 से अधिक की शुरुआती कीमत पर पेश किया जा सकता है। बता दें कि कंपनी ने फोन की कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।