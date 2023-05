{"_id":"6466f73e67e2a1852d00c1d5","slug":"nothing-phone-2-confirmed-to-launch-with-snapdragon-8-plus-gen-1-soc-2023-05-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"कंफर्म: क्वालकॉम के इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा Nothing Phone 2","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 19 May 2023 10:21 AM IST

विस्तार

Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग जल्द ही होने वाली है। कंपनी की ओर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। अब Nothing Phone 2 को प्रोसेसर को लेकर भी पुष्टि हो गई है। नथिंग की सीईओ और फाउंडर कार्ल पेई (Carl Pei) ने ट्वीट करके कहा है कि Nothing Phone 2 को स्नैपड्रैगन 8 जेन सीरीज के प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। Nothing Phone 2 की लॉन्चिंग इस साल सितंबर तक हो सकती है। फोन के साथ ट्रांसपैरेंट डिजाइन मिलेगी और बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलेगी।

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here's some news - it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

कार्ल पेई ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि Nothing Phone 2 को स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। कार्ल पेई के मुताबिक Nothing Phone 2 में एप के खुलने की स्पीड Nothing Phone 1 के मुकाबले दोगुनी होगी। इसके अलावा पहले वाले फोन के मुकाबले Nothing Phone 2 में ओवरऑल 80 फीसदी अधिक परफॉरमेंस मिलेगी। आपको याद दिला दें कि Nothing Phone 1 को स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर के सा पेश किया गया था।Nothing Phone 1 को फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है। Nothing Phone 1 की लॉन्चिंग 32,999 रुपये की कीमत पर हुई थी। यह कीमत 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की है। वहीं फोन के 8 जीबी रैम के साथ 256 जीबी स्टोरेज की कीमत 38,999 रुपये है।