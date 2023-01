{"_id":"63b14d662818ec735d1f3a16","slug":"nothing-phone-1-at-lowest-price-on-flipkart-can-buy-under-10000-details-here","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"नए साल में सस्ता हुआ Nothing Phone 1, मिल रहा 10 हजार से भी कम में खरीदने का मौका","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: विशाल मैथिल Updated Sun, 01 Jan 2023 02:39 PM IST

नए साल पर ट्रांसपेरेंट बैक पैनल वाले स्मार्टफोन Nothing Phone 1 पर अच्छा डिस्काउंट देखने मिल रहा है। ऑफर्स के साथ फोन को 10 हजार से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। Nothing Phone 1 को इसी साल 12 जुलाई को 32,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि, लॉन्चिंग के एक महीने के अंदर ही फोन की कीमत को करीब 6,000 रुपये बढ़ा दिया गया था। अब फोन की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है, लेकिन Nothing Phone 1 पर फ्लिपकार्ट पर अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। फोन को 26 फीसदी डिस्काउंट के साथ 29,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है। साथ ही फोन पर कैशबैक, डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।

नथिंग फोन वन की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है, इस कीमत पर आपको 8 जीबी रैम के साथ 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट मिलता है। हालांकि, फोन को फ्लिपकार्ट पर 20 फीसदी डिस्काउंट के साथ 29,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है। साथ ही फोन पर कई बैंक ऑफर्स के साथ कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। फोन को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से खरीदने पर 5 प्रतिशत का कैशबैक मिलेगा। नथिंग फोन वन को बैंक कार्ड के साथ खरीदने पर 10 फीसदी (अधिकतम 3,000 रुपये) का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं Nothing Phone 1 के साथ 20,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। ध्यान दें कि एक्सचेंज ऑफर की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल, कंपनी और स्थिति पर निर्भर करती है। सभी ऑफर्स के साथ फोन को काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

Nothing Phone 1 के साथ एंड्रॉयड 12 मिलता है। वहीं फोन में 6.55 इंच की फुल एचडी प्लस OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। डिस्प्ले के साथ HDR10+ का सपोर्ट है और ब्राइटनेस 1200 निट्स है। फोन में Snapdragon 778 G+ प्रोसेसर के साथ 12 जीबी तक LPDDR5 रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज है।



Nothing Phone 1 में दो रियर कैमरे हैं जिनमें एक लेंस 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 766 सेंसर है और इसके साथ OIS और EIS दोनों का सपोर्ट है। दूसरा लेंस भी 50 मेगापिक्सल का Samsung JN1 सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का Sony IMX471 कैमरा दिया गया है। वहीं फोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है, जिसके साथ 33W की वायर चार्जिंग और 15W की वायरलेस चार्जिंग के साथ 5W की रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी है।