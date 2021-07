Nothing Ear 1: कार्ल पेई कई नई कंपनी का पहला प्रोडक्ट भारत में लॉन्च, ट्रांसपैरेंट है चार्जिंग केस

{"_id":"6100d23cf95e534d5d59e602","slug":"nothing-ear-1-transparent-true-wireless-earphones-launched-in-india-price-and-specifications","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nothing Ear 1: \u0915\u093e\u0930\u094d\u0932 \u092a\u0947\u0908 \u0915\u0908 \u0928\u0908 \u0915\u0902\u092a\u0928\u0940 \u0915\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u092a\u094d\u0930\u094b\u0921\u0915\u094d\u091f \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u091f\u094d\u0930\u093e\u0902\u0938\u092a\u0948\u0930\u0947\u0902\u091f \u0939\u0948 \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947\u0938","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

वनप्लस के को-फाउंडर कार्ल पेई की नई कंपनी नथिंग ने अपना पहला प्रोडक्ट ईयरबड्स के रूप में भारत में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम Nothing Ear 1 है। Nothing Ear 1 को 17 अगस्त से फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। इसमें एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है।



Nothing Ear 1 की कीमत

Nothing Ear 1 की कीमत भारतीय बाजार में 5,999 रुपये रखी गई है। ग्लोबल मार्केट में इसकी कीमत 99 डॉलर यानी करीब 7,400 रुपये है। Nothing Ear 1 का मुकाबला Oppo, Sony, Samsung, LG और Anker Soundcore जैसी कंपनियों के ईयरबड्स से है।



Nothing Ear 1 के फीचर्स

Nothing के इस पहले ईयरबड्स को ट्रांसपैरेंट केस के साथ पेश किया गया है यानी बाहर से ही आप ईयरबड्स को देख सकते हैं। केस के साथ चार्जिंग इंडिकेटर भी है। चार्जिंग के लिए यूएसबी टाईप-सी पोर्ट है और साथ ही वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर 5.7 घंटे के बैकअप का दावा किया गया है, जबकि चार्जिंग केस के साथ बैटरी लाइफ 34 घंटे की है।



Nothing Ear 1 में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है जिसे लेकर दावा किया गया है कि महज 10 मिनट की चार्जिंग में 8 घंटे तक का बैकअप मिलेगा। इस ईयरबड्स में एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन भी दिया गया है। इसके साथ दो इंटेंसिटी लेवल भी है। इसमें एक ट्रांसपैरेंसी मोड भी है। Nothing Ear 1 के साथ टच कंट्रोल दिया गया है।



Nothing Ear 1 के साथ Ear 1 एप का भी सपोर्ट है जिसे आप आईओएस और एंड्रॉयड दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एप के जरिए ही फर्मवेयर अपडेट किया जा सकेगा। इसके साथ इन ईयर डिटेक्शन भी है यानी कान से बड्स को बाहर निकालने पर म्यूजिक बंद हो जाएगी। इसमें 11.6mm का डायनेमिक ड्राइवर है और इसकी डिजाइन स्वीडन की टीनेज इंजीनियरिंग की मदद से की गई है। इसके साथ ब्लूटूथ 5.2 के अलावा SBC और AAC ब्लूटूथ कोडेक का सपोर्ट है।