Nokia G60: नोकिया का पहला 5G फोन इस दिन होगा लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन भी आए सामने

HMD Global के स्वामित्व वाली कंपनी नोकिया ने अपने पहले 5G फोन Nokia G60 5G को भारत में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने फोन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्ट कर दिया है। कंपनी ने जानकारी दी है कि इस फोन को जल्द की प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किया जाएगा। फोन को 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ दो कलर ऑप्शन में लिस्ट किया गया है। चलिए जानते हैं फोन के अन्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में...

Be ready for tomorrow with a 120Hz refresh rate, a 50MP triple AI camera, high-speed 5G connectivity and years of hardware and software support on the new Nokia G60 5G.